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Nissan отзывает более 100 тыс. автомобилей в России
27 декабрь 2017 (15:36)
УрБК, Москва, 27.12.2017. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющееся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке, отзывает 106 тыс. 340 автомобилей Nissan (Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trall). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.
Причиной является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся под воздействием высокой температуры. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.
На транспортных средствах будет произведена проверка, и при необходимости замена газогенератора подушки безопасности пассажира.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.
Причиной является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся под воздействием высокой температуры. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.
На транспортных средствах будет произведена проверка, и при необходимости замена газогенератора подушки безопасности пассажира.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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