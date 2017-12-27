Новости дня

Nissan отзывает более 100 тыс. автомобилей в России

УрБК, Москва, 27.12.2017. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющееся официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке, отзывает 106 тыс. 340 автомобилей Nissan (Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II и X-Trall). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.



Причиной является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся под воздействием высокой температуры. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон.



На транспортных средствах будет произведена проверка, и при необходимости замена газогенератора подушки безопасности пассажира.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: