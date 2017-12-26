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Акционеры Группы ЧТПЗ поздравили 1,5 тыс. сотрудников компании с новогодними праздниками

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. Более 1,5 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ приняли участие в праздничных концертах, посвященных новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Праздничные концерты состоялись в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки и Дворце культуры ПНТЗ в Первоуральске. Белых металлургов поздравили акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров, генеральный директор компании Борис Коваленков, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, глава Челябинска Евгений Тефтелев, глава Первоуральска Валерий Хорев, руководители компании и представители правительства Челябинской и Свердловской областей.



«2017 год — юбилейный для нашей компании, 75 лет исполнилось Челябинскому трубопрокатному заводу. И этот юбилейный год запомнится белым металлургам новыми достижениями и успехами. Мы достойно выполняли обязательства по проекту «Северный поток-2», впервые наши трубы большого диаметра отправились в Африку, продукция Группы ЧТПЗ была задействована в строительстве стадионов к предстоящему чемпионату мира по футболу. Кроме того, наша образовательная программа «Будущее Белой металлургии» получила высокую оценку от руководства страны, а детский театральный фестиваль «Снежность» отметил 15-летний юбилей. Спасибо всем за вклад в наше общее дело. Поздравляю с Новым годом! Желаю вам праздничного настроения, здоровья, успехов и всего самого наилучшего!», — отметил Андрей Комаров.



Главным событием корпоративного Нового года стало подведение итогов конкурса «Золотой фонд Группы ЧТПЗ». 40 сотрудников ключевых металлургических профессий за высокие результаты и приверженность корпоративным ценностям «Надежность», «Здоровье», «Сопричастность», «Созидание» и «Достижение» отмечены руководством компании. Еще более 50 трубников в преддверии Нового года получили медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли России, награды региональных и городских властей.



«Подарком для белых металлургов стало выступление звезд балета — Народной артистки РФ Марии Александровой, премьера Большого театра Владислава Лантратова и артистов Челябинского театра оперы и балета. Также зрителям были представлены номера из мюзикла «Посмотри, как я летаю!». Масштабный спектакль, поставленный при финансовой поддержке компании совместно с театром оперы и балета, стал подарком от Группы ЧТПЗ детям к юбилею фестиваля «Снежность». Теперь его высоко оценили и белые металлурги» , — говорится в сообщении.

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