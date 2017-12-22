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В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на пост министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, ранее занимавшего должность главного врача Областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Соответствующий указ глава региона подписал 22 декабря.



А. Цветков окончил Уральский государственного медицинский институт, является кандидатом медицинских наук. Работал в нескольких медучреждениях региона, в 2012 году стал главным врачом Свердловского областного противотуберкулезного диспансера.



На посту главы свердловского минздрава А. Цветков сменил Игоря Трофимова, ранее возглавлявшего Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития региона. И. Трофимов переведен на работу в Областную клиническую больницу № 1.

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