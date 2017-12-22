Новости дня
В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения
22 декабрь 2017 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на пост министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, ранее занимавшего должность главного врача Областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Соответствующий указ глава региона подписал 22 декабря.
А. Цветков окончил Уральский государственного медицинский институт, является кандидатом медицинских наук. Работал в нескольких медучреждениях региона, в 2012 году стал главным врачом Свердловского областного противотуберкулезного диспансера.
На посту главы свердловского минздрава А. Цветков сменил Игоря Трофимова, ранее возглавлявшего Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития региона. И. Трофимов переведен на работу в Областную клиническую больницу № 1.
Соответствующий указ глава региона подписал 22 декабря.
А. Цветков окончил Уральский государственного медицинский институт, является кандидатом медицинских наук. Работал в нескольких медучреждениях региона, в 2012 году стал главным врачом Свердловского областного противотуберкулезного диспансера.
На посту главы свердловского минздрава А. Цветков сменил Игоря Трофимова, ранее возглавлявшего Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития региона. И. Трофимов переведен на работу в Областную клиническую больницу № 1.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Исполняющим обязанности главы свердловского Минздрава назначена Нонна Кивелева
- Андрей Мисюра назначен на пост министра промышленности и науки Свердловской области
- Заместителем председателя правительства Свердловской области назначен Яков Силин
- Главой свердловского минстроя назначен Виктор Киселев
- Министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначен Виктор Киселев