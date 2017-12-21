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В Свердловской области пресекли поставку некачественных препаратов для онкологических больных

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Свердловской области пресекли поставку некачественных препаратов для онкологических больных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



В ходе проверки было установлено, что торги на право заключения государственного контракта на поставку препаратов для проведения химиотерапии для женщин, страдающих раком молочной железы, выиграло ООО «Аргентум». При этом цена контракта превышала 20 млн руб., а препараты должны были поступить в ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер».



Впоследствии выяснилось, что завод-изготовитель лекарства этому поставщику не реализовывал, а в свободной продаже препарат в таком количестве отсутствует. После того, как прокуратура направила запрос руководителю данной фирмы с требованием предоставить информацию о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения, соблюдении правил перевозки и температуры хранения, ООО «Аргентум» отказалось в одностороннем порядке от заключения контракта.



Поставщик не смог предоставить информацию о правомерности приобретения и нахождения у него лекарственных средств.



«Одновременно с этим, в деятельности ООО «Аргентум» выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в связи с чем прокуратура Ревды в отношении компании-поставщика возбудила дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». По результатам его рассмотрения ООО «Аргентум» оштрафовано на 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении надзорного ведомства.



В ходе проверочных мероприятий установлено, что ряд поставщиков реализовывал с грубым нарушением лицензионных требований дорогостоящие лекарственные средства. Вскрыты факты отсутствия на складах ряда фирм препаратов, персонала и необходимых для осуществления деятельности складских помещений и оборудования.



По указанным фактам органами прокуратуры и территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области в отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 700 тыс. руб.



Помимо этого, по заявлениям Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области судом аннулированы лицензии данных компаний — поставщиков «серых» медицинских препаратов, в том числе в отношении ООО «Аргентум».



В настоящее время по результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 327.2 УК РФ «Подделка документов на лекарственные средства и упаковки на них».

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