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ЕВРАЗ в 2017 году выделил на экологические проекты более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. ЕВРАЗ в 2017 году выделил на реализацию экологических программ своих металлургических и угольных предприятий более 1 млрд руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Компания получила от Минприроды РФ награду за активную экологическую политику. Три проекта компании вошли в перечень мероприятий Года экологии в РФ.



«Торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) состоялся в рамках выставки «ЭКОТЕХ’17». В феврале 2017 года компания запустила две аспирационные установки на ЕВРАЗ Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК). Проекты долгосрочной водоохранной программы ЕВРАЗ ЗСМК обеспечат дальнейшее снижение забора воды из реки Томь. По всем трем программам в 2016 году были подписаны четырехсторонние соглашения между компанией, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и областным руководством», — говорится в сообщении.



«Одна из наших основных задач — снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение условий жизни в городах, где расположены наши предприятия. С 2001 года предприятия компании сократили выбросы в атмосферу Новокузнецка на 43%, Нижнего Тагила — на 24%. Дальнейшее снижение на 20% обеспечит проект модернизации установки сухого тушения кокса, который мы только что запустили», — отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.



Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината. Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Нижнего Тагила. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 175 млн руб.

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