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Предприятия Группы ММК стали победителем конкурса «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников»

УрБК, Магнитогорск, 18.12.2017. В Челябинске подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников». Об этом сообщает Управлении информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



В мероприятии принимали участие областные предприятия и организации бюджетной и внебюджетной сфер. При этом основными критериями оценки коллективных договоров стали: оплата труда и социальные выплаты, занятость работников и развитие персонала, а также реализация социальных программ.



В число победителей и призеров конкурса вошли организации, входящие в Группу компаний ММК. Так, в V группе организаций внебюджетной сферы, в которой представлены компании численностью от тысячи до двух тысяч работников, первое место завоевало ООО «Огнеупор». В VI группе (от 2 до 5 тыс. работников) второе и третье места завоевали соответственно ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и ООО «Механоремонтный комплекс». И наконец в VII группе, в которую входят крупнейшие компании с численностью работников свыше 5 тыс. человек, первое место у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат.



«Неизменно высокие места предприятий Группы ММК в ежегодном областном конкурсе коллективных договоров являются следствием социально-ориентированной политики комбината и обществ Группы, а также принципов социального партнерства, которые заложены в их коллективных договорах — основополагающих документах, регулирующих взаимоотношения работников и администрации предприятия», — говорится в сообщении.



ММК рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании. На ММК уделяется большое внимание созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в городе Магнитогорске. Для этих целей компания реализует различные социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города. В основе этих программ — создание благоприятных условий для решения всех вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, оздоровление и отдых, формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслуживание, социальная поддержка ветеранов, инвалидов комбината, материнства и многодетных семей. В 2017 году Группа ММК направит на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов 2,25 млрд руб., что практически на 100 млн руб. больше, чем в предыдущем 2016 году. Деятельность ММК в социальной сфере неоднократно получала высокую оценку как на региональном, так и на федеральном уровне.



Так, в июле 2016 года Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем XIII отраслевого конкурса Горно-металлургического профсоюза России «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Социально-экономическая эффективность Коллективного договора».

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