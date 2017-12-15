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Двум жителям Свердловской области вынесен приговор за серию автокраж на сумму 8,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Сухоложский городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые признаны виновными в серии автокраж, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, обвиняемые Максим Фатеев и Владимир Тарасов в период с июня 2013 года по 2017 год совершили восемь краж дорогостоящих автомобилей иностранного производства в городах Екатеринбург, Сухой Лог, Богданович, Сысерть, Ревда.



Для совершения преступлений обвиняемые использовали заранее приобретенное дорогостоящее оборудование, позволяющее «считывать» сигналы автомобильных охранных сигнализаций.



«После непосредственного похищения автомобилей соучастники меняли на нем регистрационные знаки, после чего отгоняли транспортное средство в гаражный бокс на территории г. Каменска-Уральского Свердловской области, где проводились технические работы по «перебивке» идентификационных номеров машин», — говорится в сообщении.



Общая сумма ущерба от автокраж составила 8,4 млн руб. Подсудимые были признаны виновными по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».



Сухоложский городской суд назначил Максиму Фатееву и Владимиру Тарасову наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы каждому. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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