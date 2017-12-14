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Свердловских подрядчиков оштрафовали на 4 млн рублей за некачественную уборку снега

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Кураторы свердловского «Управления автомобильных дорог» направили 158 замечаний в адрес подрядных организаций за неудовлетворительную уборку снега. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр транспорта и связи Василий Старков.



«Подрядные организации были оштрафованы на сумму более 4 млн руб. Дорожной техники в Свердловской области хватает. Проблема состоит в качестве и своевременности ее использования. У нас есть серьезные замечания к некоторым подрядчикам. В случае возникновения таких ситуаций мы решаем вопросы в ручном режиме», — заявил Василий Старков.



По его словам показательная ситуация произошла 10 декабря, когда ГИБДД вынуждена была закрыть автобусное движение по дороге Ревда — Дегтярск — Курган. Руководство «Управления автомобильных дорог» уделило недостаточное внимание проблеме очистки трассы от снега. Движение было возобновлено только 11 декабря после вмешательства регионального минтранса. По этому факту была организована служебная проверка. Сотрудник, который отвечал за содержание этой дороги, получил выговор.

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