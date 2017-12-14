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В Екатеринбурге средняя стоимость проживания на период ЧМ-2018 выросла в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Екатеринбурге средняя стоимость проживания на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года выросла в 2,5 раза — с 2 тыс. 538 руб. до 6 тыс. 462 руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip.



Средняя стоимость ночи в объектах размещения (гостиницах, хостелах и апартаментах) в одиннадцати городах России в период с 13 июня 2018 (день, предшествующий открытию первенства мира) по 15 июля составляет 6 тыс. 908 руб., что в 2,1 раза больше средней стоимости проживания в мае 2018 года. Сильнее всего цены поднялись в Калининграде — в 3,5 раза и Нижнем Новгороде — в 3,2 раза. Менее заметно цена за сутки проживания выросла в Сочи и Санкт-Петербурге — на 29% и 40% процентов соответственно.



«Прослеживается зависимость между степенью подорожания и размером номерного фонда каждого города. Так, в системах бронирования представлено более 2 тыс. средств размещения Санкт-Петербурга, 1 тыс. 300 — Большого Сочи (в этих городах произошло наименьшее подорожание). В Калининграде и Нижнем Новгороде мы видим менее 250 вариантов. Впрочем, есть исключения. Например, двукратный рост, несмотря на значительный номерной фонд (свыше 1 тыс. 500 вариантов) показала Москва. Это может быть связано как с тем, что Москва принимает наибольшее количество матчей — 12, включая матч открытия и финал, так и с тем, что большинство иностранных болельщиков начнет путешествие по России именно из столицы», — поясняют аналитики сервиса.



Анализ различных типов размещения показывает, что наиболее существенное подорожание произошло в сегменте четырехзвездочных отелей, апартаментов и хостелов. Такая ситуация характерна для большинства городов, принимающих матчи ЧМ. Повышение цен на отели уровня 4 звезды продиктовано ограниченностью предложения и тем, что они будут активно использоваться для проживания специальных гостей чемпионата. Владельцы же апартаментов и хостелов (особенно в регионах) также корректируют свою ценовую политику на фоне ограниченных возможностей классических средств размещения.



«Рост средней стоимости проживания диктуется несколькими факторами. Первый — повышенный спрос. Если в целом в одиннадцати городах в системах бронирования зарегистрировано почти 7 тыс. средств размещения, то, например, на предшествующий открытию чемпионата мира день — 13 июня — доступно меньше 4 тыс. Второй фактор — в гостиницах номера стартовой ценовой категории (стандартные номера) могут быть уже забронированы, а доступными оказываются только номера высокой ценовой категории. Третий — политика владельцев апартаментов и хостелов. В некоторых городах на дни матчей чемпионата места в хостелах сдаются по цене до 10 тыс. руб., а квартиры — по цене в несколько десятков тысяч», — рассказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.



По его словам, поскольку доля апартаментов и хостелов в общем количестве средств размещения достигает 45%, стремление их владельцев воспользоваться приездом большого количества болельщиков также оказывает существенное влияние на среднюю стоимость ночи проживания в городах.

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