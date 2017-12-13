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Повседневные расходы жителей Уральского округа в ноябре снизились в среднем на 0,8%

УрБК, Москва, 13.12.2017. Общие повседневные расходы россиян в ноябре продолжили рост, прибавив к октябрьскому показателю 2,4%, что значительно опережает месячную инфляцию в размере 0,2%. Между тем в Уральском округе показатель снизился на 0,8%, сообщает холдинг «Ромир» со ссылкой на результаты собственного исследования.



В разрезе года рост ноябрьских расходов россиян составил 3,7%, что также превосходит накопленную за год инфляцию в 2,5%.



«Ноябрьский рост общих повседневных расходов по традиции объясняется началом закупки продуктов и подарков к Новому году. И текущий год, видимо, не стал исключением. Основными драйверами роста расходов стали жители полумиллионников и стотысячников, расходы которых за месяц выросли более чем на 4%. Не стали дожидаться предпраздничного подорожания товаров и представители низкодоходной группы, которые потратили на 3,7% больше, чем месяцем ранее. В текущем году также перед праздниками активизировались россияне с высокими доходами. Рост их расходов за месяц превзошел 7%», — поясняют авторы исследования.



Между тем повседневные расходы горожан выросли почти во всех регионах страны за исключением Уральского округа, где они сократились на 0,8%. В остальных же округах потребители потратили больше, чем в октябре. Так, на юге страны и в Приволжском округе рост расходов составил 0,6%. Потребители северо-запада прибавили в тратах за месяц 1,6%, а в Сибири — 2,5%. Лидерами же по приросту на 5,9% общих расходов в ноябре стали жители Центрального округа страны.



Относительно ноября прошлого года амплитуда динамики расходов в разных регионах оказалась более широкой. Северо-запад показал существенный отрицательный результат — 5,1%. На Урале также было зафиксировано годовое снижение расходов на 0,8%. В то же время в Сибири расходы выросли на 5,8%, в Приволжском округе — на 7,7%, на юге — на 13,3%. Ниже инфляции оказался рост расходов только в центре страны, где он составил 2,1%.

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