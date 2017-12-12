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Почти 70% российских компаний отказались от новогодних выплат своим сотрудникам
12 декабрь 2017 (17:43)
УрБК, Москва, 12.12.2017. 69% российских работодателей отказались от праздничных выплат своим сотрудникам. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на исследование проекта Rabota.ru.
В этом году количество работодателей, которые собираются выдать новогодние поощрения и «тринадцатые» зарплаты своим сотрудникам, сократилось на 2,9% — до 31,1%. Большинство компаний (47%) объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций (14,6%) сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов, покупку детских подарков и билеты на новогодние представления. Некоторые работодатели (6,6%) связали отсутствие премий с «и так хорошими зарплатами».
«Большинство компаний заканчивают год хуже своих ожиданий. Значительное число работодателей не планируют существенных трат и увеличений расходов на мотивацию сотрудников. Несмотря на стабилизацию и даже небольшой рост экономики, покупательский спрос не растет, а в некоторых сегментах снижается», — пояснил генеральный директор Rabota.ru Александр Ветерков.
В этом году количество работодателей, которые собираются выдать новогодние поощрения и «тринадцатые» зарплаты своим сотрудникам, сократилось на 2,9% — до 31,1%. Большинство компаний (47%) объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций (14,6%) сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов, покупку детских подарков и билеты на новогодние представления. Некоторые работодатели (6,6%) связали отсутствие премий с «и так хорошими зарплатами».
«Большинство компаний заканчивают год хуже своих ожиданий. Значительное число работодателей не планируют существенных трат и увеличений расходов на мотивацию сотрудников. Несмотря на стабилизацию и даже небольшой рост экономики, покупательский спрос не растет, а в некоторых сегментах снижается», — пояснил генеральный директор Rabota.ru Александр Ветерков.
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