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Почти треть свердловчан готова уехать из региона ради более перспективной работы

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Свердловской области 29% соискателей на рынке труда указали в своем резюме «готовность к переезду». Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.



При этом самые мобильные соискатели проживают в Новоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Качканаре и Ревде. Екатеринбург занял одну из последних позиций — по мнению аналитиков HeadHunter, это, скорее всего, показывает удовлетворенность жителей условиями работы в городе. Самые высокие показатели имеют небольшие города.



«Согласно данным опроса, который ранее проводила служба исследования HeadHunter о причинах смены места жительства, большинство респондентов (56%) не против переехать в другой город в случае, если они получат заманчивое предложение по работе. При этом 45% из тех, кто решился на переезд ради карьеры, готовы «сорваться с места», только если их зарплата увеличится хотя бы в два раза. А 55% опрошенных согласились бы на переезд, если бы их новая зарплата повысилась хотя бы в 1,5 раза. Практически каждого третьего заинтересует работодатель, предлагающий более перспективную должность. И только 8% опрошенных готовы к переезду ради компенсации стоимости аренды жилья», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.



По ее словам, наиболее привлекательными для жителей Свердловской области городами для переезда являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, а также северные регионы ХМАО и ЯНАО. Чаще всего города, куда респонденты могли бы перебраться ради работы, выбираются по личным предпочтениям. Исключение — Москва и северные регионы: сюда респондентов в большинстве случаев привлекает высокий уровень зарплат.

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