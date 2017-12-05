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Держателям карт Visa УБРиР стал доступен Apple Pay
5 декабрь 2017 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. С 5 декабря 2017 года держатели карт Visa, выпущенных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), получили возможность пользоваться Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — говорится в сообщении.
По словам директора департамента маркетинга УБРиР Алексея Мерзлякова, развитие высокотехнологичных сервисов, таких как Apple Pay, соответствует стратегии банка, направленной на высокий уровень обслуживания, предоставление клиентам качественных и современных банковских продуктов, помогающих в комфортном решении задач клиентов.
«Анализ обратной связи от владельцев карт УБРиР показывает, что интерес к технологиям бесконтактных платежей очень высокий: в этом году каждый пятый вопрос от клиентов был связан с запуском новых сервисов бесконтактных платежей. И мы расширяем их возможности, предоставляя сервис Apple Pay», — отметил Алексей Мерзляков.
Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — говорится в сообщении.
По словам директора департамента маркетинга УБРиР Алексея Мерзлякова, развитие высокотехнологичных сервисов, таких как Apple Pay, соответствует стратегии банка, направленной на высокий уровень обслуживания, предоставление клиентам качественных и современных банковских продуктов, помогающих в комфортном решении задач клиентов.
«Анализ обратной связи от владельцев карт УБРиР показывает, что интерес к технологиям бесконтактных платежей очень высокий: в этом году каждый пятый вопрос от клиентов был связан с запуском новых сервисов бесконтактных платежей. И мы расширяем их возможности, предоставляя сервис Apple Pay», — отметил Алексей Мерзляков.
Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
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