ИП попали на кадастр

В Екатеринбурге физические лица-владельцы коммерческой недвижимости в крупных торговых и деловых центрах попали под обязательство уплачивать налоги на имущество исходя из их кадастровой оценки. При этом в регионе до сих пор не принят закон, который регламентирует переход на расчет налоговой базы по кадастру. В ФНС поясняют, что начисления не противоречат налоговому законодательству. В результате фискальная нагрузка индивидуальных предпринимателей в городе продолжает расти.Как уже писал УрБК, в Екатеринбурге владельцы коммерческой недвижимости в этом году удивились начисленным суммам по налогу на имущество в квитанциях. Причем как собственники имущества-компании, так и физические лица-индивидуальные предприниматели. В некоторых случаях размер платежа вырос в десятки раз. Причиной этого стал переход на налогообложение недвижимости исходя из ее кадастровой стоимости. При этом официально область еще не приняла соответствующий закон: у региональных депутатов на это есть еще два года.Но даже несмотря на отсутствие регламентирующего закона, у региона осталось право начислять налог на имущество организаций с кадастровой стоимости в отношении «отдельных объектов налогообложения», поясняют в областном управлении ФНС. Перечень таких организаций определяет уполномоченный орган — министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). На данный момент список объектов включает 336 зданий, прежде всего административных и деловых центров, и продолжает пополняться.«В отношении зданий, включенных в перечисленные перечни, а также в отношении помещений, находящихся в этих зданиях, налог на имущество рассчитывается исходя из их кадастровой стоимости. Причем если собственником здания (помещения) является организация, то уплачивается налог на имущество организаций, а если физическое лицо — налог на имущество физических лиц. Из этого следует, что у физических лиц-собственников объектов, включенных в перечень, изменяется порядок расчета налога на имущество с года, в котором объект включен в перечень», — пояснила заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева в ответе на запрос УрБК.Председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей при Уральской ТПП, генеральный директор ООО «АКП Маминой» Ирина Мамина отмечает, что в настоящее время в регионе нет законодательной нормы о переходе индивидуальных предпринимателей к уплате налога, исходя из кадастровой стоимости.«С 2015 года в Налоговый кодекс РФ была включена глава 32 «Налог на имущество физических лиц», которая стала регламентировать в том числе и порядок уплаты налога на имущество индивидуальными предпринимателями. При этом в отношении ряда объектов (торгово-офисные центы) для предпринимателей, в том числе применяющих спецрежимы, в пункте 1 статьи 378 НК РФ установлено правило об уплате налога, исходя из кадастровой стоимости. Однако в текущем периоде на территории Свердловской области кадастровая стоимость является базой для исчисления налога только для юридических лиц. В отношении физических лиц, к числу которых относят и «ипэшников», Свердловской областью законодательной нормы о переходе к уплате налога, исходя из кадастровой стоимости, пока не принято», — прокомментировала Ирина Мамина.В ФНС отмечают, что перечень объектов, которые переводят на кадастровую оценку при исчислении налоговой базы, устанавливает региональное правительство, а саму сумму стоимости — Росреестр. Поэтому пытаться опротестовать величину кадастровой оценки в ФНС бесполезно.«Порядок определения величины кадастровой стоимости, а также порядок ее изменения в компетенцию налоговых органов не входит. Соответственно, налоговые органы не рассматривают жалобы собственников о величине кадастровой стоимости того или иного объекта налогообложения», — рассказала представитель регионального управления ФНС.Чтобы оспорить кадастровую стоимость, владельцам недвижимости необходимо обратиться в региональное управление Росреестра. Однако надеяться на пересчет налогов стоит только с периода, в котором налогоплательщик подал заявление о пересмотре кадастровой стоимости.Напомним, что к 1 января 2020 года все регионы России должны принять законопроекты о переходе на кадастровую оценку недвижимости при расчете имущественных налогов. Уже сейчас можно прогнозировать, что фискальная нагрузка вырастет многократно. При этом в 2014 году президент РФ ввел мораторий на рост налоговой нагрузки. Пока он действует до конца 2018 года, но очевидно, что его фактическая реализация остается под вопросом.