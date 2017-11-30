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Власти Свердловской области приобретут акции «Титановой долины» на 129,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В бюджет Свердловской области будут приобретены 129,5 тыс. акций особой экономической зоны «Титановая долина» на сумму 129,5 млн руб. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



О приобретении акций сказал заместитель губернатора, и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов. По его словам, вырученные «Титановой долиной» средства пойдут на развитие инфраструктуры особой экономической зоны.



Также будут приобретены в госказну 182,064 тыс. обыкновенных акций КРСУ общей номинальной стоимостью 152 млн руб. Эти деньги будут направлены на сохранение производства фарфоровых изделий на заводе в Сысерти.



В планах у областного правительства приобретение 200 млн обыкновенных акций АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». Вырученную от продажи сумму в размере 200 млн руб. планируется направить достройку ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Возведение этого объекта было начато еще летом 2015 года, но у застройщика не хватило средств, и стройка была заморожена.

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