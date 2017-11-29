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Свердловский фонд поддержки предпринимательства с начала года выдал микрозаймы на общую сумму 295 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) с начала 2017 года выдал 200 микрозаймов на общую сумму 295 млн руб., что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений.



«Среди территорий Свердловской области, бизнес которых активнее всего оформляет микрозаймы областного фонда: Екатеринбург, Нижний Тагил, Качканар, Берёзовский, Тавда, Серов, Ирбит, Лесной, Верхняя Салда, Новая Ляля, Асбест и Каменск-Уральский. Для удобства предпринимателей в области открыты 19 представительств областного фонда, где предприниматели могут подписать договор и получить всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.



Всего на господдержку малого и среднего бизнеса СОФПП в 2017 году было выделено 500 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Финансовые виды господдержки, которые реализуются в регионе на сегодняшний день: льготные инвесткредиты, льготные займы, предоставление обеспечения по кредитам и займам, микрозаймы.

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