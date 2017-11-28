Высокотехнологичный простой

Развитие высокотехнологичной медицины в частных клиниках Свердловской области может полностью остановиться из-за комплексных проблем в системе здравоохранения. Уже сейчас единственный частный проект в этой сфере — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле — испытывает сложности с окупаемостью и загруженностью пациентами. Как полагает основатель клиники Владислав Тетюхин, при сохраняющейся тенденции нет смысла надеяться на появление подобных проектов.Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр открылся в Нижнем Тагиле в 2014 году и на сегодняшний день остается единственным примером государственно-частного партнерства в сфере медицины. Основным инвестором проекта стало ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которым прежде руководил В. Тетюхин.Общий объем инвестиций за последние четыре года в этот проект составил 5 млрд руб. Как рассказал 28 ноября на пресс-конференции В. Тетюхин, реабилитационный центр должен окупить себя через 10-11 лет, но при условии полной загрузки. Однако с притоком пациентов у медицинского учреждения проблемы с самого открытия. Пациентов клинике хватало, но не было квот на их лечение.Дело в том, что центр открылся в разгар падения доходов населения. Кроме того, как отмечает основатель центра, большая часть операций, проводимых в центре, приходится на людей в возрасте от 60 лет. Большую часть пациентов центру могли поставить по государственным квотам. Соответственно, операции оплачивались за счет бюджета или ТФОМС.В 2015 году для увеличения нагрузки на центр президент РФ Владимир Путин во время поездки в Нижний Тагил поручил предоставить клинике федеральные квоты. На тот момент у медучреждения было 1 тыс. 612 квот, и ему не хватало еще 2 тыс. Однако с того времени ситуация не изменилась.«Переговоры с федеральными властями о дополнительных квотах сохранились на нулевом уровне», — признался на пресс-конференции в Екатеринбурге основатель реабилитационного центра.На сегодняшний день Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр загружен только на 60%. В основном пациенты поступают в клинику по квотам областного минздрава или в рамках межрегионального партнерства.«Ежегодно мы проводим примерно 1 тыс. операций на колене и еще 400-500 операций на тазобедренном суставе. У нас остаются ресурсы на выполнение еще 1,5 тыс. операций в год», — говорит Владислав Тетюхин.Логично, что при таком простое клиника несет потери. В первую очередь ей необходимо содержать в порядке дорогостоящее оборудование и кадры, которые, по признанию В. Тетюхина, непросто было найти во всей стране. Вместе с тем основной инвестор проекта — ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», по словам основателя центра, сократил ежегодные инвестиции в проект.В существующих на сегодня условиях Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр может так и остаться единственным государственно-частным партнерством в истории развития высокотехнологичной медицины Свердловской области. По словам основателя учреждения, «без движения всех сил» нельзя рассчитывать на появление новых проектов.Его слова подтверждают и другие участники рынка. Наблюдая за ситуацией с нижнетагильским центром, ни частные медицинские учреждения, ни инвесторы не торопятся развивать эту сферу, опасаясь остаться с простаивающими мощностями и генерировать убытки.«Высокотехнологичная медицинская помощь в частных клиниках у нас практически не развита из-за отсутствия квот по территориальной программе ФОМС», — пояснял ранее УрБК директор по стратегическому развитию Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» Артур Воробьев.Президент Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев, в свою очередь, указывал на хронический дефицит средств в фонде обязательного медицинского страхования. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что это не единственное препятствие для развития частной высокотехнологичной медицины.Как пояснили УрБК участники рынка платных медицинских услуг, самым рискованным для них на сегодня являются узкопрофильные направления. Во-первых, на них сложнее всего получить квоты, да и критерии их распределения также не устраивают медицинские клиники.Во-вторых, клиникам непросто найти высококвалифицированных специалистов для этой работы не только в регионе, но и по всей стране. В-третьих, для большинства пациентов платная высокотехнологичная медицина просто не по карману. В том же нижнетагильском центре средний возраст пациента варьируется между предпенсионным и пенсионным.Однако для решения этих проблем на государственном уровне до настоящего времени нет никаких предпосылок, и в существующих экономических реалиях рисковать уже никто не будет.