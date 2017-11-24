Кальянные разгонят по домам

Минздрав РФ предложил полностью запретить в кафе и ресторанах курение кальянов и электронных сигарет (вейпов). Инициатива появилась на фоне увеличения спроса на паровые коктейли в заведениях общепита Екатеринбурга. Инициатива министерства, в случае ее принятия на законодательном уровне, в первую очередь ударит по заведениям, где кальян стал непременным атрибутом вечера. Отток клиентов при таком сценарии неизбежен. Вместе с тем не следует ожидать, что от идеи Минздрава выиграют конкуренты кафе и ресторанов из сегмента дисконт-кальянных.Предложение о запрете курения кальянов и вейпов в заведениях общепита прописано в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ должно рассмотреть правительство РФ.В числе мер борьбы с потреблением табака Минздрав предлагает «запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа».Поправками предлагается установить запрет с 1 января 2019 года. Напомним, что с 1 июня 2014 года в ресторанах и кафе запрещено курение табака. Тогда это смогли обойти, заменив табак на фруктовые смеси. Тем не менее кафе и рестораны это не спасло.К 2015 году число заведений, где предлагают кальян, сократилось в Екатеринбурге в два раза. При этом рестораторы отмечали падение спроса на эту услугу в кафе и ресторанах, которые сохранили кальянщиков.Однако к настоящему времени ситуация заметно улучшилась. Рестораторы отмечают увеличение спроса на кальяны в Екатеринбурге, несмотря на появление так называемых дисконт-кальянных.«Спрос на паровые коктейли сейчас хороший. Те, кто приходит в ресторан и заказывает паровой коктейль, не пойдет в дисконт-заведение ради одного того, чтобы просто покурить. Кальян — это сопровождающий атрибут вечера, не являющийся самодостаточным поводом куда-то пойти. Раньше люди очень много выпивали, а сейчас они начинают меньше употреблять алкоголь и чаще заказывать кальян. Поэтому спрос на них вряд ли в ближайшее время будет снижаться», — рассказывал УрБК операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин.В случае принятия поправок Минздрава РФ сами рестораторы ожидают оттока посетителей, которые привыкли к экзотическому атрибуту. При этом участники рынка сомневаются, что эти клиенты уйдут в дисконт-кальянные. За последние два года среди потребителей данной услуги произошло расслоение.Основным контингентом заведений из разряда «дисконт» является молодежь, которой интересна в первую очередь цена на услугу. По этой причине клиенты из кафе и ресторанов вряд ли пополнят их ряды. Дисконт-кальянные вряд ли будут тратить дополнительные средства на их привлечение. Во-первых, велик риск, что без собственной кухни они просто не привлекут таких посетителей. Во-вторых, из-за дополнительных расходов заведениям придется увеличить стоимость услуги, а это грозит потерей основных клиентов.По мнению представителей сферы общепита, если поправки будут все-таки приняты, то может повториться ситуация 2014 года, когда оставшиеся без табачного кальяна посетители стали оставаться дома.Следует также отметить, что на сегодня сегмент кальянов является редким представителем сферы развлечений, где наблюдается определенный рост.Впрочем, с 2014 года идея запрета на курение всех видов кальяна поднималась среди законодателей не раз, но так и не получила одобрения.