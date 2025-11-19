ГлавнаяНовости дня
Кабмин предложил дать право регионам вводить запрет на продажу вейпов

УрБК, Москва, 19.11.2025. Минфин разработал проект правительственных поправок в уже внесенный в Госдуму законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией, которые позволят властям субъектов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне, пишет РБК. 

Поправку внесут в рамках второго чтения законопроекта, который в первом чтении Госдума одобрит 19 ноября 2025 года. Когда состоится второе чтение законопроекта, не уточняется.

Изменения дадут властям регионов право с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон. О введении запрета необходимо будет уведомить Росалкогольтабакконтроль, который, в свою очередь, будет публиковать на своем сайте список субъектов, в которых запрещена продажа электронных сигарет.

Дать регионам полномочия по запрету вейпов поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее заксобрание Свердловской области одобрило законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также на мероприятиях.

