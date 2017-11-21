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Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел в Арамиль

21 ноябрь 2017 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел из северной части города в сторону Арамили, сообщил замглавы администрации города Алексей Корюков.

По его словам, в агломерации «Большой Екатеринбург» Арамили отведена роль транспортно-логистического центра.

«Город Арамиль мы рассматриваем как некий транспортно-логистический центр. Там очень хорошая концентрация. Рядом аэропорт, Челябинский тракт. Также крупный железнодорожный центр, который находится на Сортировке, и зажат городским развитием. Его планируется перенести в район Арамили. Мы бы создали крупный логистический центр. Это рабочие места, развитие Арамили, Екатеринбурга как логистического центра», — рассказал он в эфире программы «Открытая студия».

Конкретные сроки и планы по переносу сортировочного узла чиновник озвучивать не стал.

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