Новости дня
Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел в Арамиль
21 ноябрь 2017 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел из северной части города в сторону Арамили, сообщил замглавы администрации города Алексей Корюков.
По его словам, в агломерации «Большой Екатеринбург» Арамили отведена роль транспортно-логистического центра.
«Город Арамиль мы рассматриваем как некий транспортно-логистический центр. Там очень хорошая концентрация. Рядом аэропорт, Челябинский тракт. Также крупный железнодорожный центр, который находится на Сортировке, и зажат городским развитием. Его планируется перенести в район Арамили. Мы бы создали крупный логистический центр. Это рабочие места, развитие Арамили, Екатеринбурга как логистического центра», — рассказал он в эфире программы «Открытая студия».
Конкретные сроки и планы по переносу сортировочного узла чиновник озвучивать не стал.
По его словам, в агломерации «Большой Екатеринбург» Арамили отведена роль транспортно-логистического центра.
«Город Арамиль мы рассматриваем как некий транспортно-логистический центр. Там очень хорошая концентрация. Рядом аэропорт, Челябинский тракт. Также крупный железнодорожный центр, который находится на Сортировке, и зажат городским развитием. Его планируется перенести в район Арамили. Мы бы создали крупный логистический центр. Это рабочие места, развитие Арамили, Екатеринбурга как логистического центра», — рассказал он в эфире программы «Открытая студия».
Конкретные сроки и планы по переносу сортировочного узла чиновник озвучивать не стал.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Замглавы администрации Екатеринбурга выступил за закрытие центра города для автомобилистов
- В 2015 году инвесторы вложили в экономику Екатеринбурга 97 млрд рублей
- ФГУП «Почта России» откроет в Екатеринбурге логистический центр
- ГУП СО «Облкоммунэнерго» планирует создать на базе Артемовской ТЭЦ логистический центр
- Грузовой железнодорожный транспорт предполагается убрать из центральной части Екатеринбурга
Loading...