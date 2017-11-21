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Свердловская область получит 50 млн рублей на модернизацию 10 кинотеатров

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Фонд кино отобрал десять заявок из 18, предоставленных Свердловской области на получение субсидии по поддержке кинотеатров в малых и средних городах, сообщает департамент информационной политики региона.



В общей сложности на все заявки будет выделено 50 млн руб. Они будут направлены на модернизацию кинотеатров.



Деньги будут направлены следующим организациям: арамильский Дворец культуры, киноконцертный театр «Прогресс» в Асбесте, городской Дворец культуры в Верхнем Тагиле, два кинозала в Ирбите (ООО «Тетерин Фильм»), кировградское муниципальное учреждение «Централизованная клубная система», Центр культуры и досуга в Красноуфимске, нижнетагильский киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», муниципальное учреждение «Централизованная клубная система» в Первоуральске и Инновационный культурный центр.



Каждое из учреждений получит на модернизацию 5 млн руб. на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

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