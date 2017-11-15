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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2017. На 1 ноября 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 29 млн 451 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.



По сравнению с 1 октября 2017 года показатель вырос на 17 млн 543 тыс. руб. или в 2,5 раза.



В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся организации по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), котельные, металлургические предприятия, а также автошколы.

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