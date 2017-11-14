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На Среднем Урале долг садоводов за электроэнергию достиг 55 млн рублей
14 ноябрь 2017 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Долг садоводческих товариществ Свердловской области за электроэнергию перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» достиг 55 млн руб.
Как сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации, в списке злостных неплательщиков 1,6 тыс. садоводческих товариществ. Поставщик намерен обесточить их к концу года в случае сохранения задолженности.
«Сады в пригороде Екатеринбурга недоплатили за электроэнергию более 14 млн руб. СНТ Белоярского городского округа задолжали почти 10 млн руб. Значительные долги у березовских садоводов-любителей — 6 млн руб. В Сысерти долг перед энергетиками за освещение дачных домиков и огородов в размере 4 млн руб. Владельцам первоуральских садов ограничат энергоснабжение за долг в 3 млн руб.», — комментируют в пресс-службе поставщика ресурсов.
В Сысертском районе под отключение попали более 100 дачных домов. Ограничения там «ЭнергосбыТ Плюс» ввел уже в октябре.
«Отключенные от электроснабжения электросети привлекают внимание злоумышленников. Срезанные в коллективном саду электрические кабели — традиционное явление для сада-должника. Гарантирующий поставщик призывает соблюдать платежную дисциплину, чтобы сохранить имущество садоводческих товариществ и открыть дачный сезон без дополнительных расходов», — добавляют в компании.
Как сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации, в списке злостных неплательщиков 1,6 тыс. садоводческих товариществ. Поставщик намерен обесточить их к концу года в случае сохранения задолженности.
«Сады в пригороде Екатеринбурга недоплатили за электроэнергию более 14 млн руб. СНТ Белоярского городского округа задолжали почти 10 млн руб. Значительные долги у березовских садоводов-любителей — 6 млн руб. В Сысерти долг перед энергетиками за освещение дачных домиков и огородов в размере 4 млн руб. Владельцам первоуральских садов ограничат энергоснабжение за долг в 3 млн руб.», — комментируют в пресс-службе поставщика ресурсов.
В Сысертском районе под отключение попали более 100 дачных домов. Ограничения там «ЭнергосбыТ Плюс» ввел уже в октябре.
«Отключенные от электроснабжения электросети привлекают внимание злоумышленников. Срезанные в коллективном саду электрические кабели — традиционное явление для сада-должника. Гарантирующий поставщик призывает соблюдать платежную дисциплину, чтобы сохранить имущество садоводческих товариществ и открыть дачный сезон без дополнительных расходов», — добавляют в компании.
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