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На Среднем Урале долг садоводов за электроэнергию достиг 55 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Долг садоводческих товариществ Свердловской области за электроэнергию перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» достиг 55 млн руб.



Как сообщает пресс-служба энергоснабжающей организации, в списке злостных неплательщиков 1,6 тыс. садоводческих товариществ. Поставщик намерен обесточить их к концу года в случае сохранения задолженности.



«Сады в пригороде Екатеринбурга недоплатили за электроэнергию более 14 млн руб. СНТ Белоярского городского округа задолжали почти 10 млн руб. Значительные долги у березовских садоводов-любителей — 6 млн руб. В Сысерти долг перед энергетиками за освещение дачных домиков и огородов в размере 4 млн руб. Владельцам первоуральских садов ограничат энергоснабжение за долг в 3 млн руб.», — комментируют в пресс-службе поставщика ресурсов.



В Сысертском районе под отключение попали более 100 дачных домов. Ограничения там «ЭнергосбыТ Плюс» ввел уже в октябре.



«Отключенные от электроснабжения электросети привлекают внимание злоумышленников. Срезанные в коллективном саду электрические кабели — традиционное явление для сада-должника. Гарантирующий поставщик призывает соблюдать платежную дисциплину, чтобы сохранить имущество садоводческих товариществ и открыть дачный сезон без дополнительных расходов», — добавляют в компании.

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