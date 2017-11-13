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В Свердловской области зафиксировали нехватку вакансий в сфере безопасности

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2017. На рынке труда Свердловской области всего 1,4% работодателей ищут специалистов в сфере «Безопасность», при этом конкуренция в отрасли — 6 человек на одну открытую позицию. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.



Для сравнения, в целом по рынку труда Свердловской области этот показатель составляет 5,2 человек на одно место. Больше всего работодателям нужны специалисты по безопасности в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Асбесте.



К наиболее востребованным специализациям в сфере относится «Экономическая и информационная безопасность» (32%). Далее по востребованности — специалисты по имущественной безопасности (29%), охранники (23%) и специалисты по пожарной безопасности (20%). Также работодатели часто ищут работников в сфере коллекторской деятельности.



Стоит отметить, что всего 1,7% соискателей хотели бы работать в профобласти «Безопасность». Однако стоит отметить, что большинство кандидатов (80%) имеют опыт работы более 6 лет.



Что касается заработной платы, то среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в отрасли «Безопасность», в Свердловской области составляет 35 тыс. руб., в то время как соискатели хотят в среднем зарабатывать 40 тыс. руб.



Сейчас самой дорогой вакансией в сфере «Безопасность» в Свердловской области является предложение для заместителя директора службы экономической безопасности в Нижнем Тагиле с вознаграждением от 80 тыс. руб.

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