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Власти Сысерти незаконно раздавали земли для ведения подсобного хозяйства
10 ноябрь 2017 (13:40)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Сысертский районный суд обязал местную администрацию разорвать договоры аренды на четыре участка, которые были розданы для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, участки, расположенные в микрорайоне Сосновый бор, были незаконно переданы в аренду в 2013 году. Соответствующее постановление подписал глава Сысертского городского округа.
«На момент предоставления указанные земельные участки в соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа располагались в территориальной зоне — на «землях общего пользования», что в соответствии с пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса РФ исключает возможность их использования в целях ведения личного подсобного хозяйства», — говорится в сообщении.
После проведения проверки прокуратура подала в суд иск с требованием признать договоры аренды недействительными. Земельные участки, как следует из заявления, должны быть переданы администрации Сысертского городского округа.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
По данным ведомства, участки, расположенные в микрорайоне Сосновый бор, были незаконно переданы в аренду в 2013 году. Соответствующее постановление подписал глава Сысертского городского округа.
«На момент предоставления указанные земельные участки в соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа располагались в территориальной зоне — на «землях общего пользования», что в соответствии с пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса РФ исключает возможность их использования в целях ведения личного подсобного хозяйства», — говорится в сообщении.
После проведения проверки прокуратура подала в суд иск с требованием признать договоры аренды недействительными. Земельные участки, как следует из заявления, должны быть переданы администрации Сысертского городского округа.
Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
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