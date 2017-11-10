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Власти Сысерти незаконно раздавали земли для ведения подсобного хозяйства

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Сысертский районный суд обязал местную администрацию разорвать договоры аренды на четыре участка, которые были розданы для ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, участки, расположенные в микрорайоне Сосновый бор, были незаконно переданы в аренду в 2013 году. Соответствующее постановление подписал глава Сысертского городского округа.



«На момент предоставления указанные земельные участки в соответствии с правилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа располагались в территориальной зоне — на «землях общего пользования», что в соответствии с пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса РФ исключает возможность их использования в целях ведения личного подсобного хозяйства», — говорится в сообщении.



После проведения проверки прокуратура подала в суд иск с требованием признать договоры аренды недействительными. Земельные участки, как следует из заявления, должны быть переданы администрации Сысертского городского округа.



Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

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