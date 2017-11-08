Налог на недвижимость вырос на 20%

УФМС России по Свердловской области завершило рассылку уведомлений физическим лицам об уплате всех видов имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на недвижимость) за 2016 год. Всего граждане получили более 2 млн писем на общую сумму 5,4 млрд руб., которая на 12% превысила уровень предыдущего года. Основной рост обеспечил налог на недвижимость. В этом сегменте показатель увеличился сразу на 20%.Заместитель руководителя УФМС России по Свердловской области Лидия Исаева на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила, что за 2016 год свердловчанам был начислен налог на недвижимость на сумму 2,2 млрд руб.«Это заметно больше, чем в предыдущем году. Здесь важно отметить, что на территории Свердловской области в качестве налоговой базы по-прежнему используется инвентаризационная стоимость. Кадастровая оценка пока не применяется. Для этого необходимо, чтобы на уровне региона приняли соответствующий нормативный акт. В настоящее время на кадастровую стоимость перешли 49 субъектов РФ. Все остальные до сих пор применяют инвентаризационную стоимость. В кодексе четко указано, что этот сбор исчисляется с применением повышающего коэффициента-дефлятора. Впервые он был применен при расчете налога на недвижимость за 2015 год (коэффициент составил 1,147). За 2016 год показатель увеличился до 1,329», — заявила Лидия Исаева.Из-за применения повышающих коэффициентов налоговая база недвижимости с каждым годом растет. Соответственно, увеличивается сумма начисленных налогов.Кроме того, применение повышающих коэффициентов в 2016 году привело к тому, что многие квартиры перешли в другую ценовую категорию. Напомним, что для имущества стоимостью до 300 тыс. руб. налоговая ставка в Екатеринбурге составляет 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб.«К примеру, если раньше инвентаризационная стоимость объекта в Екатеринбурге составляла 450 тыс. руб., то сейчас из-за повышающих коэффициентов она превысит 500 тыс. руб. В этом случае собственникам придется заплатить дополнительный налог», — рассказала Лидия Исаева.Увеличение налога на недвижимость в Свердловской области привело к тому, что многие физические лица стали задерживать оплату квитанций.«На 1 октября 2017 года задолженность по оплате налога на недвижимость в Екатеринбурге составляет 525 млн руб. Это достаточно большая сумма. Недоимка по земельному налогу составляет 204 млн руб. С начала года она снизилась на 69 млн руб. Это позитивная тенденция. Но проблема все равно остается. На 200 млн руб. можно построить в городе один детский садик или реконструировать два детсада», — сообщила заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.По его словам, в настоящее время в уральской столице собрали 38% от планового показателя налога на имущество физических лиц за 2016 год. Собираемость земельного налога составляет 74%.Отметим, что до 2020 года в Свердловской области планируется внедрить новую систему налогообложения имущества физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости. Это может привести к резкому увеличению ставок и росту задолженности.«Если мы будем переходить с инвентаризационной стоимости на кадастровую, то нам понадобится изменение ставок, подходов. Необходим переходный период с постепенным повышением налога в течение двух-трех лет», — считает Андрей Корюков.Однако даже плавное внедрение кадастровой стоимости в налоговую базу может привести к массовому недовольству налогоплательщиков. Опыт других регионов показывает, что многие оценщики искусственно завышают стоимость недвижимости. В результате сумма налоговых платежей физических лиц выросла в десятки раз. Российские суды завалили исками с требованием пересмотреть кадастровую стоимость жилья граждан. Кроме того, в регионах, которые перешли на новую схему, наблюдается существенный рост задолженности по налогу на недвижимость.