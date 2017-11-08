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Росприроднадзор оценил ущерб реке Чусовой от «дочки» УГМК в 13 млн рублей
8 ноябрь 2017 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу через суд пытается взыскать с ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» свыше 13 млн руб. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
В такую сумму ведомство оценило ущерб реке Чусовой, причиненный предприятием. Заседание пройдет в Арбитражном суде Свердловской области 23 ноября 2017 года.
Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. С 2003 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
В такую сумму ведомство оценило ущерб реке Чусовой, причиненный предприятием. Заседание пройдет в Арбитражном суде Свердловской области 23 ноября 2017 года.
Среднеуральский медеплавильный завод — предприятие по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты. С 2003 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
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