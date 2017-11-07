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Руководители Группы ЧТПЗ прошли обучение по программе «Современные технологии менеджмента»

УрБК, Челябинск, 07.11.2017. Руководители Группы ЧТПЗ прошли обучение по программе Корпоративного университета Сбербанка «Современные технологии менеджмента». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Лекции и семинары трехдневной образовательной программы проходили в кампусе университета, в них приняли участие 100 ключевых менеджеров компании. Открыл программу акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров. Сразу после открытия перед участниками обучения выступил президент Сбербанка Герман Греф с лекцией о новых технологических трендах и моделях современного менеджмента.



Эксперты Сбербанка, видные представители бизнеса, академической и культурной сфер рассказали руководителям Группы ЧТПЗ об актуальных подходах к управлению.



Профессор Йельского университета, один из основателей концепции эмоционального интеллекта Дэвид Карузо прочел участникам программы лекцию об эмоциональном интеллекте руководителя и его роли в ведении бизнеса. Старший вице-президент Сбербанка Барт Шлатман представил «agile» — новый подход к проектному управлению. Профессор, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований «Высшей школы экономики» Василий Ключарев рассказал о современных концепциях и методах принятия решений. Управляющий партнер ГК «Проектная ПРАКТИКА» Михаил Дубовик посвятил свое выступление основам проектно-программного управления, а генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов — рассказу о технологической гонке XXI века.



«Мы стремимся развивать собственный менеджмент, обеспечивать его необходимыми знаниями, умениями, технологиями. Обучение на уникальной образовательной площадке, собравшей лучшие практики в сфере корпоративного образования в России и мире, — ценный вклад в развитие бизнес-управления компании», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



«Образовательную программу дополнила культурная составляющая. В эти же дни в стенах Корпоративного университета открылась выставка полотен из корпоративной коллекции ЧТПЗ, насчитывающей свыше 450 живописных и графических работ признанных мастеров XX века, объединённых важной для искусства прошлого столетия темой индустриализации. Экспозиция представляет избранные произведения классиков советского искусства из коллекции ЧТПЗ, написанные в 1960-1970-е годы», — говорится в сообщении.

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