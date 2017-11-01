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ЕВРАЗ НТМК стал победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2017»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. ЕВРАЗ НТМК стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2017» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



Награждение состоялось в Москве в рамках международного форума «Здоровье человека и экология-2017». Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы и профильных министерств правительства РФ.



«ЕВРАЗ НТМК ведет систематическую работу по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. За последние 10 лет снижение выбросов в атмосферу составило около 15%, также на 15% уменьшились сбросы сточных вод. За этот период предприятие направило на реализацию экологических программ около 8 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и в водные объекты — один из приоритетов работы комбината. На предприятии закрыты экологически вредные производства. На всех производственных переделах новое оборудование устанавливается с учетом его воздействия на экологию. Сейчас ЕВРАЗ НТМК строит современную доменную печь. Ее оборудуют рукавными фильтрами, которые в 2,5 раза повысят степень очистки отходящих газов по сравнению с действующими печами. На коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК работают современные установки верхнего налива бензола, которые обеспечивают снижение выбросов сырого бензола в атмосферу. В коксовом цехе № 3 реализован проект модернизации установки сухого тушения кокса. Благодаря перевооружению агрегата избыточные газы будут эффективно утилизироваться, нагрузка на окружающую среду снизится на 20%.



Активно ведется рекультивация нарушенных земель. Комбинат повторно вовлекает в производство не только текущие, но и ранее накопленные металлургические шлаки. Объем переработки шлаков в 2,3 раза превышает объем их образования.



«За эффективную природоохранную деятельность ЕВРАЗ НТМК неоднократно получал высокие оценки на различных международных и Всероссийских конкурсах. В июле 2017 года комбинат в очередной раз признан лучшим российским предприятием в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» в федеральном отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности», — сообщили представители ЕВРАЗа.

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