Новости дня
Переназначены шестеро членов правительства Свердловской области
31 октябрь 2017 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 31 октября 2017 года, подписал указ о переназначении шестерых членов регионального правительства. Документ подписан на заседании кабинета министров Среднего Урала, сообщает корреспондент УрБК.
На должность министра образования Свердловской области назначен Юрий Биктуганов, главой министерства строительства и развития инфраструктуры — Михаил Волков, министром продовольствия и АПК — Дмитрий Дегтярев, министром общественной безопасности — Алексей Кудрявцев, а главой министерства транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков.
Также свою должность сохранил директор департамента государственного, жилищного и строительного надзора Алексей Россолов.
На должность министра образования Свердловской области назначен Юрий Биктуганов, главой министерства строительства и развития инфраструктуры — Михаил Волков, министром продовольствия и АПК — Дмитрий Дегтярев, министром общественной безопасности — Алексей Кудрявцев, а главой министерства транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков.
Также свою должность сохранил директор департамента государственного, жилищного и строительного надзора Алексей Россолов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Назначен министр образования Свердловской области
- Министром транспорта и связи Свердловской области назначен Василий Старков
- Главой свердловского минстроя назначен Виктор Киселев
- Полномочия министров правительства Свердловской области продлены
- В Свердловской области сформировано новое правительство
Loading...