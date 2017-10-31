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Переназначены шестеро членов правительства Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 31 октября 2017 года, подписал указ о переназначении шестерых членов регионального правительства. Документ подписан на заседании кабинета министров Среднего Урала, сообщает корреспондент УрБК.



На должность министра образования Свердловской области назначен Юрий Биктуганов, главой министерства строительства и развития инфраструктуры — Михаил Волков, министром продовольствия и АПК — Дмитрий Дегтярев, министром общественной безопасности — Алексей Кудрявцев, а главой министерства транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков.



Также свою должность сохранил директор департамента государственного, жилищного и строительного надзора Алексей Россолов.

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