В свердловском правительстве переназначены три министра

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В правительстве Свердловской области переназначены три министра, сообщает департамент информполитики региона. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

В должности главы минприроды региона продолжит работать Денис Мамонтов. Министром физической культуры и спорта Свердловской области остался Леонид Рапопорт. На должность министра образования Свердловской области назначена Светлана Тренихина. Они приступают к исполнению обязанностей с 21 ноября 2025 года.

Напомним, что на этой неделе о своей отставке официально объявила министр культуры региона Светлана Учайкина.