Светлана Тренихина официально назначена министром образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...05.02.2019 Юрий Биктуганов назначен на должность министра образования и молодежной политики Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должность министра ...20.11.2017 Переназначены пять министров Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на ...11.02.2013 Министром культуры Свердловской области назначен Павел Креков
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. Министром культуры Свердловской области назначен заместитель министра образования ...22.03.2011 Министр общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Черепанов ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ № 214-УГ от 21 марта ...