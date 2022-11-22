Светлана Тренихина официально назначена министром образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Светлана Тренихина официально назначена министром образования Свердловской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Среди приоритетных задач, поставленных губернатором перед новым министром, особое внимание уделяется активизации работы по модернизации учреждений среднего профессионального образования и развитию проекта «Профессионалитет» в регионе.



Отметим, что С. Тренихина много лет работала директором гимназии в Екатеринбурге, возглавляла Институт развития образования. В 2024 году ее назначили первым заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области.