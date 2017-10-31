Новости дня

Росприроднадзор оценил ущерб почве от работы Нижнетагильской птицефабрики в 22 млн рублей

31 октябрь 2017 (12:44)

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Росприроднадзор через суд пытается взыскать с ООО «Нижнетагильская птицефабрика» свыше 22 млн руб. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В такую сумму ведомство оценило ущерб почве, причиненный предприятием.

Заседание по иску пройдет в Арбитражном суде Свердловской области 1 ноября 2017 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...