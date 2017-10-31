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Росприроднадзор оценил ущерб почве от работы Нижнетагильской птицефабрики в 22 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Росприроднадзор через суд пытается взыскать с ООО «Нижнетагильская птицефабрика» свыше 22 млн руб. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.



В такую сумму ведомство оценило ущерб почве, причиненный предприятием.



Заседание по иску пройдет в Арбитражном суде Свердловской области 1 ноября 2017 года.

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