Суд взыскал с птицефабрики «Среднеуральская» 4,6 млн рублей за загрязнение почвы

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Гендиректор Среднеуральской птицефабрики Максим Максимов признан виновным по трем ...22.03.2021 Птицефабрику «Среднеуральскую» оштрафовали на 12 млн рублей за загрязнение земель сельхозназначения
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Суд в Верхней Пышме постановил взыскать с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» более ...25.12.2019 Прокуратура пресекла слив канализационных стоков из коллектора птицефабрики «Среднеуральская»
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт слива на рельеф ...01.08.2019 На птицефабрику «Среднеуральская» подали иск в связи с самовольным занятием земель
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск на ООО «Птицефабрика ...03.02.2015 Суд рассмотрит иск о взыскании с птицефабрики «Первоуральской» более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2015. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение лесного и ...