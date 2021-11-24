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Суд взыскал с птицефабрики «Среднеуральская» 4,6 млн рублей за загрязнение почвы

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Прокуратура Богдановича через суд взыскала с птицефабрики ущерб за загрязнение почвы в размере свыше 4,6 млн руб. в пользу городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства установили, что ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года размещала на земельных участках, расположенных на территории Богдановичского района, отходы в виде куриного помета, которые привели к загрязнению почвы нитратным азотом с превышением предельно-допустимой концентрации.

Исковое заявление о взыскании причиненного ущерба было удовлетворено Сосновским районным судом Челябинской области. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.
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