Собранный урожай негде хранить

В Свердловской области подвели предварительные итоги уборочной кампании. По многим культурам урожайность оказалась выше, чем в прошлом году. В частности, валовый сбор зерна составил 807 тыс. т (в 2016 году — 627 тыс. т), картофеля — 232 тыс. т (в прошлом году — 189 тыс. т). Капусты, моркови и свеклы заготовлено было 404 тыс. т (в 2016 году — 353 тыс. т). Несмотря на позитивную динамику, эксперты не видят особых поводов для оптимизма. В Свердловской области постепенно ухудшается качество собранного урожая. Также на Урале наблюдается острый дефицит хранилищ.Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев назвал текущую уборочную кампанию в регионе успешной.«Сезон полевых работ на Среднем Урале был несколько осложнен погодными условиями. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай. Все благодаря организованной работе аграриев, своевременной подготовке техники и горюче-смазочных материалов, а также эффективной государственной политике», — рассказал Дмитрий Дегтярев.В 2017 году общая посевная площадь в Свердловской области, как и в предыдущие годы, превысила 800 тыс. гектаров.Впрочем, как отмечают эксперты, инфраструктура Среднего Урала оказалась не готова к хранению собранного в 2017 году урожая. Из-за этого существует серьезный риск того, что часть продукции сгниет.«Нужно отметить проблемы сохранности картофеля и овощей. В этом году был достаточно влажный сезон. Многие личные подсобные хозяйства столкнулись с тем, что наблюдалась высокая эпифитотия фитофтороза. Картофель практически на месяц раньше закончил вегетацию. В результате урожай этой культуры окажется меньше, чем в прошлом году. Хотя в 2016 году было достаточно засушливое лето. В крупных хозяйствах ситуация заметно лучше. Была вовремя проведена обработка против возможных заболеваний. Несмотря на это, у многих хозяйств в этом году был затянут период уборки картофеля. На мой взгляд, сегодня необходимо разработать методики по сохранности картофеля и других овощей. В этом году было много дождей. В овощах накопилось много влаги», — считает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.По его словам, для сохранения плодоовощной продукции необходимы хранилища с низкой температурой. Хуже всего ситуация в подсобных хозяйствах. Здесь практически нет холодильных камер и искусственного питания. Это создает серьезные трудности для сохранности продукции.Еще одна серьезная проблема — ухудшение качества собранного урожая в Свердловской области. В первую очередь это касается зерновых культур.Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова рассказала, что большинство уральских сельхозпредприятий нарушают законодательные требования при посеве.«В этом году было проконтролировано 27 сельскохозяйственных предприятий. Это десятая часть от крупных организованных сельхозпроизводств в Свердловской области. По результатам проведенных проверок только в 5 предприятиях не выявили никаких нарушений. Это очень маленький процент. Важно понимать, что есть устранимые и неустранимые нарушения. Последние напрямую влияют на качество урожая. На площади 56 тыс. га, которые мы проверили, были засеяны 19 тыс. т семян. Из них 3,8 тыс. — это семена, которые либо не соответствуют требованиям национального стандарта (были хуже по чистоте, по всхожести, по зараженности), либо вообще не подвергались никакой проверке со стороны самих предприятий. То есть сельхозорганизации использовали на посев урожая то, что семенами являться не может. Это зерно с товарных посевов. Соответственно, оно не проходило контроль ни на сортовые, ни на посевные качества», — заявила Зухра Барбакова.Таким образом, говорить об успешной уборочной кампании в Свердловской области преждевременно. Поскольку в сжатые сроки решить проблемы дефицита хранилищ и снижения качества продукции невозможно, можно спрогнозировать, что значительная часть собранных в 2017 году культур сгниет или будет забракована.