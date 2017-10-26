На Урале растет число скрытых сокращений персонала

Департамент по труду и занятости Свердловской области опубликовал аналитический отчет за январь-сентябрь 2017 года. По состоянию на 1 октября, на Среднем Урале было официально зарегистрировано 25 тыс. 274 безработных. Из них более 60% ушли с последнего места с формулировкой «по собственному желанию». Эксперты объясняют это тем, что львиная доля сокращений в регионе проходит в скрытом режиме. Многие работодатели принуждают своих сотрудников писать заявления об уходе вопреки своему желанию.«В общей численности безработных, зарегистрированных в центрах занятости Свердловской области, 60,7% составили граждане, уволенные по собственному желанию, 13,4% свердловчан потеряли работу в связи с ликвидацией организации или сокращением численности персонала. 18,6% сотрудников уволились по другим причинам», — говорится в аналитическом отчете регионального департамента по труду и занятости.Аналитик группы компаний (КГ) «ФИНАМ» Алексей Коренев заявил УрБК, что скрытые сокращения приобрели широкий масштаб не только на Урале, но и на всей остальной территории России.«Проблема массовая. И масштабы ее оценить непросто. Так как службы занятости, которые фактически и ведут официальную статистику по безработице, не заинтересованы в том, чтобы к ним попадали уволенные «по сокращению» — им придется платить пособие, в отличие от сокращенных «по собственному желанию». Поэтому масштабы этой проблемы можно оценить только косвенно», — заявил Алексей Коренев.По его словам, уральские предприятия без труда находят лазейки для того, чтобы неофициально «урезать» численность персонала.«Для работодателя увольнение сотрудника по причине сокращения штата является крайне сложным и финансово невыгодным процессом. Неудивительно, что компании всячески стараются давить на своих работников с целью написания ими заявления «по собственному желанию» или «соглашению сторон». Чаще всего сотруднику создаются неудобные (вплоть до невыносимых) условия работы. Объявляются выговоры, не соответствующие действительным нарушениям, фиксируются нарушения, которых де-факто не было, и так далее. Либо, в силу «производственной необходимости», сотрудник переводится на другой участок работы с заведомо более низкой зарплатой или худшими условиями труда. Вариантов — великое множество», — считает А. Коренев.Также достаточно распространенным способом скрытого сокращения персонала является выплата компенсации. Работодатель в устной или письменной форме берет на себя обязательство перечислить определенную сумму денег. Взамен сотрудник пишет заявление об увольнении «по собственному желанию».Между тем в Федерации профсоюзов Свердловской области не согласны с выводами финансовых аналитиков. Там заявили, что профсоюзные организации Среднего Урала в настоящее время не ставят перед собой проблему скрытых сокращений.«Конечно, есть какие-то договоренности. В частности, некоторые люди пенсионного возраста уходят «по соглашению сторон» и получают какие-то дополнительные преференции и выплаты. Однако официально такой проблемы нет. Может быть, есть какие-то отдельные организации, которые это практикуют. Но там, где есть профсоюзы, все эти процессы находятся под контролем. В целом ситуацию на рынке труда Свердловской области можно назвать достаточно стабильной и спокойной. Уровень безработицы составляет 1,15-1,2%. Для сравнения, в 2010 году показатель составлял 4%», — заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.Несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке труда, на Среднем Урале сохраняются предпосылки для нового витка безработицы. В январе-сентябре 2017 года уральские организации подали сведения о массовом увольнении 7 тыс. 601 человека. Еще 10 тыс. 613 человек попали под индивидуальные сокращения. Учитывая высокую долю скрытых увольнений, реальное число уральцев, которые в 2017 году потеряли работу, может оказаться намного больше цифр официальной статистики.