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В аэропорту Кольцово задержана партия элитного чая весом 52 кг
25 октябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Сотрудники Кольцовской таможни задержали гражданина Китая, который провозил в багаже 30 коробок с чаем «Пуэр» и 20 пакетов с зеленым китайским чаем, общим весом 52 кг 900 гр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель поднебесной не смог предъявить декларацию на данные товары. По его словам, чай он вёз из Пекина для представительских целей в рамках предстоящей деловой встречи и не знал о необходимости прохождения процедуры декларирования», — говорится в сообщении.
Изъятый товар направлен на на таможенную экспертизу, которая определит его стоимость. В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело по ст. 16.2 ч.1 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
«Если вина гражданина Китая будет доказана, ему грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой», — отмечают в ведомстве.
Житель поднебесной не смог предъявить декларацию на данные товары. По его словам, чай он вёз из Пекина для представительских целей в рамках предстоящей деловой встречи и не знал о необходимости прохождения процедуры декларирования», — говорится в сообщении.
Изъятый товар направлен на на таможенную экспертизу, которая определит его стоимость. В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело по ст. 16.2 ч.1 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
«Если вина гражданина Китая будет доказана, ему грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой», — отмечают в ведомстве.
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