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Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге планируется открыть 24 октября
20 октябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Администрация Екатеринбурга планирует открыть движение по Макаровскому мосту 24 октября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
Как пояснил представитель подрядчика, сегодня на мосту будут установлены датчики, завтра мост будут испытывать под нагрузкой. Заключение о надежности конструкций будет выдано в течение трех рабочих дней.
«Если заключение будет положительное, то во вторник реверсивное движение для трамваев и две полосы для транспорта будут открыты», — сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
Как пояснил представитель подрядчика, сегодня на мосту будут установлены датчики, завтра мост будут испытывать под нагрузкой. Заключение о надежности конструкций будет выдано в течение трех рабочих дней.
«Если заключение будет положительное, то во вторник реверсивное движение для трамваев и две полосы для транспорта будут открыты», — сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
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