Перспективы «Ласточки»

Сегодня директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов посетил завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens в Верхней Пышме). В ходе визита он ознакомился со всеми этапами производства электропоездов «Ласточка», а также принял участие в совещании, касающемся перспектив поставок различных модификаций подвижного состава.Свой визит Дмитрий Пегов начал с цеха по производству локомотивов и тележек. Сотрудники завода рассказали ему о работе уникального оборудования, системах контроля качества, а также возможностях использования отечественных деталей при сборке «Ласточки».Также директор по пассажирским перевозкам РЖД ознакомился с ходом работ по сварке кузова, грунтовке и покраске, установке остекления и прочими этапами производства.В процессе обхода Дмитрию Пегову был представлен новый межрегиональный электропоезд «Ласточка-Премиум» (серии ЭС2ГП). Скоростной электропоезд повышенной комфортности разработан на заводе «Уральские локомотивы» и рассчитан на перемещение между крупными городскими агломерациями на расстояние от 200 км и выше. «Ласточка-Премиум» почти на 90% состоит из узлов и модулей российского производства.После обхода производственных площадей Дмитрий Пегов принял участие в совещании с руководителями предприятий Группы Синара. Эксперты обсудили возможность дополнительных поставок поездов «Ласточка» для Московского центрального кольца, среднесрочные перспективы поставок различных модификаций электропоездов, а также текущие вопросы эксплуатации подвижного состава.«Востребованность подвижного состава достаточно велика: несмотря на высокую стоимость, многие прибыльные компании, главы регионов хотели бы приобрести нашу продукцию. Но вопросы, какие поезда выпускать, сколько, для каких направлений, нужно решать вместе с РЖД. Поэтому замечательно, что сегодня мы можем обсудить эти темы в ходе дискуссии», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Александр Салтаев.По словам Дмитрия Пегова, сегодня существует большой спрос на электропоезда «Ласточка», особенно со стороны Москвы, где потребность в них постоянно растет.«В частности, речь идет о поездах городского типа, предназначенных для эксплуатации на Московском центральном кольце, а также о подвижном составе для участков скоростного хода, где «Ласточка» может реализовывать максимальную продуктивную скорость. Это важно для оптимизации графиков движения и, конечно, самого главного — качественного обслуживания пассажиров», — сказал он.Как пояснил заместитель гендиректора по продажам АО «Синара-Транспортные Машины» Антон Зубихин, результаты проведенного исследования перспектив применения электропоездов «Ласточка» в маршрутной сети РЖД свидетельствуют, что потребность в электропоездах с настоящего момента до 2030 года составляет более 1 тыс. 900 вагонов.«Это означает, что после завершения действующего контракта на 1 200 вагонов эта потребность будет существовать. Результаты исследования получили высокую оценку в Минтрансе и сейчас представлены в РЖД. Мы прогнозируем, что в ближайшее время состоится научно-технический совет, на котором будут приняты решения относительно среднесрочной программы закупки различных модификаций поездов», — пояснил Антон Зубихин.Помимо выпускаемых сегодня по контракту электропоездов для работы на полигонах с постоянным током, в РЖД сейчас востребованы универсальные, двухсистемные поезда для межобластного сообщения, способные работать как с постоянным током, так и с переменным. Кроме того, есть потребность в подвижном составе с шестью и более вагонами.