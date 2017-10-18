Екатеринбург на медленном сносе

Аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) сообщили, что в Екатеринбурге слишком медленно сносят аварийное жилье. За последние пять лет в уральской столице отселили всего 47 тыс. кв. м. Для сравнения, за аналогичный период времени в городе было построено более 5 млн кв. м. При сохранении существующих темпов расселения в долгосрочной перспективе Екатеринбург ожидает взрывной рост объемов аварийного жилья. Не секрет, что массовое строительство на Урале началось в 1950-60-е годы. В среднесрочной перспективе эти дома начнут массово пополнять фонд ветхого жилья.Как отметил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, в настоящее время доля ветхих деревянных домов в структуре жилого фонда Екатеринбурга составляет 1%, малоэтажных шлакоблочных домов — 2%.«Казалось бы, цифры не такие большие. Но если учесть, как сильно увеличился жилфонд в связи с тем, что мы активно строим последние 10 лет, то на снос всего ветхого деревянного жилья нам потребуется 30 лет, а на снос аварийных двухэтажных и трехэтажных домов — 90 лет», — заявил Михаил Хорьков.Еще более тревожная ситуация наблюдается с «хрущевками». В настоящее время доля этого сегмента в структуре жилого фонда Екатеринбурга составляет 13%. При сохранении существующих темпов для их расселения потребуется 480 лет (30 лет — на снос деревянных бараков, 60 лет — шлакоблочных домов, 390 лет — самих «хрущевок»).При этом нормативный срок эксплуатации жилых домов 1950-60-х годов составляет 50 лет. Соответственно, в настоящее время «хрущевки» практически полностью выработали свой ресурс. При правильной эксплуатации такие дома смогут выдержать еще 20-30 лет сверх нормативного срока. Однако далеко не все «хрущевки» находятся в хорошем состоянии. Многие объекты уже в ближайшее время пополнят ветхий жилой фонд Екатеринбурга.Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте «брежневок». Доля этого сегмента составляет 17%. При сохранении текущих темпов сноса для расселения домов 1960-1980-х годов потребуется 990 лет (из них 510 лет на сами «брежневки»). И это при том, что этот сегмент стремительно стареет. Нормативный срок «брежневок» также составляет 50 лет.Ситуация напоминает «мину замедленного действия». В настоящее время жилой фонд Екатеринбурга нуждается в масштабном обновлении. В противном случае уже через несколько десятилетий многие городские кварталы превратятся в трущобы.Нельзя сказать, что никакой работы в этом направлении не ведется. До 1 сентября 2017 года в России действовала федеральная программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках нее должны были переселить более 14 тыс. жителей Свердловской области из 1,5 тыс. домов.Учитывая потенциальный объем аварийного жилья, темпы расселения необходимо увеличить в несколько десятков раз. Иными словами, нужна программа реновации наподобие той, которую сейчас реализуют в Москве.Однако такой сценарий в Свердловской области кажется маловероятным. Известно, что московская реновация (предполагает снос всех «хрущевок») финансируется за счет региональных властей, которые выделили на реализацию этого проекта почти 100 млрд руб. Очевидно, что потенциальные траты Екатеринбурга будут в несколько раз меньше. Несмотря на это, городские и областные власти вряд ли смогут обеспечить необходимый объем финансирования.Рассчитывать на федеральные средства также не приходится. Программа по сносу «хрущевок» по всей стране может обойтись в сумму более 1 трлн руб. Вряд ли государство в ближайшее время решится на такие серьезные расходы.«Повторить проект московской реновации в любом другом регионе России будет невозможно», — считает главный архитектор Центра пространственной информации Научно-исследовательского и проектного института градостроительства Александр Антонов.Чем дальше решение этой проблемы будут откладывать в долгий ящик, тем сильнее окажутся негативные последствия для рынка жилья Екатеринбурга в долгосрочной перспективе. Для начала необходимо как можно быстрее снести деревянные бараки и шлакоблочные дома, а затем разрабатывать механизм решения проблемы старения «хрущевок» и «брежневок».