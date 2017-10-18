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Жителей Свердловской области обязали сортировать мусор

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Правительство Свердловской области утвердило новый порядок организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, новые правила устанавливают обязанность потребителей сортировать отходы.



«В зависимости от видов ТКО, граждане должны будут складировать их в отдельные контейнеры. Емкости для этого в местах накопления мусора будут иметь либо специальную символику, либо разную цветовую индикацию: «несортированные отходы» — серый цвет; «бумага» — коричневый; «пластик» — синий; «стекло» — зеленый; «пищевые отходы» — черный; «ртутьсодержащие отходы» — желтый; «элементы питания» — оранжевый», — поясняют в департаменте.



Для крупногабаритных грузов в местах накопления ТКО, пояснил Николай Смирнов, органы местного самоуправления и уполномоченные организации должны предусмотреть либо специальные площадки, либо предназначенные для этих целей бункеры-накопители.



Сбор отходов от утративших свои потребительские свойства товаров и упаковки — стеклянной тары, жестяных банок и прочего — может быть организован через стационарные и мобильные пункты приема, а также специальные автоматические устройства. Далее эти отходы будут передавать для утилизации или переработки либо их непосредственным производителям, либо уполномоченным на осуществление такой деятельности организациям.



Перейти к новой системе организации ТКО муниципалитеты Среднего Урала должны будут к началу 2019 года.

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