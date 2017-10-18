Новости дня

УБРиР снизил ипотечные ставки до 9,3% годовых

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать ипотечное кредитование: банк снизил ставку до 9,3% годовых на ипотечные кредиты, предназначенные для покупки жилья на первичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение разработано совместно с несколькими застройщиками в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Перми. УБРиР сотрудничает с такими крупными строительными компаниями, как ГК «Форум-групп», ГК «Премьер», ОАО «СтройПанельКомплект», ООО «СК Легион», АО «ЮУ КЖСИ», ГК «Госстрой» и другие. Всего в списке около 30 партнеров и более 70 объектов.



«Сейчас средние ставки по ипотеке на рынке находятся на уровне 10% годовых. Совместные проекты с застройщиками дают возможность банку улучшать условия по ипотечным кредитам и делать их ещё доступнее. Застройщики получают новых покупателей и наращивают объемы продаж», — рассказала начальник управления ипотечного кредитования УБРиР Любовь Торопицына.



Она добавила, что список объектов недвижимости и партнеров постоянно расширяется, и сейчас переговоры с застройщиками активно ведутся и в других городах, где у банка есть ипотечная программа — в Новосибирске, Тюмени, Казани и Кирове.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: