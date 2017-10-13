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На Донбассе произошло ДТП с участием БТР

В вооруженных силах Украины подтвердили, что на Донбассе произошло ДТП с участием «военного транспортного средства» и автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.



«Во время встречного разъезда на автодороге Орловка — Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.



По данным пресс-центра, в результате ДТП никто не пострадал.



Отмечается, что, по предварительной информации, участники ДТП претензий друг к другу не имеют.



Ранее сообщалось, что под Авдеевкой кортеж первого замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с БТР украинской армии.

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