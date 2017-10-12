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Четырех жителей Екатеринбурга подозревают в подделке купюр номиналом 1 и 5 тыс. рублей
12 октябрь 2017 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Материалы двух уголовных дел о сбыте на Среднем Урале поддельных денежных купюр номиналом 1 и 5 тыс. руб. направлены в суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
В распространении фальшивых банковских билетов обвиняют четырех неработающих жителей Екатеринбурга, не имеющих постоянного источника доходов.
«Так, в ноябре 2016 года в столице Среднего Урала задержаны трое граждан 1982, 1977 и 1996 года рождения, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр в торговых точках города Дегтярска. У них изъято 56 банкнот достоинством 1 тыс. руб. с признаками подделки, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, в крупном размере», — говорится в сообщении.
Гражданин, обвиняемый в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тыс., задержан в Екатеринбурге 3 июня 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Следствием установлено, что поддельные банковские билеты, изготовленные с высокой степенью достоверности, сбывались обвиняемыми на территории нескольких населенных пунктов Свердловской области.
В ходе расследования гражданину 1968 года рождения вменено пять эпизодов, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
В отношении других трех обвиняемых следствием доказана причастность к девяти аналогичным преступлениям. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
В распространении фальшивых банковских билетов обвиняют четырех неработающих жителей Екатеринбурга, не имеющих постоянного источника доходов.
«Так, в ноябре 2016 года в столице Среднего Урала задержаны трое граждан 1982, 1977 и 1996 года рождения, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр в торговых точках города Дегтярска. У них изъято 56 банкнот достоинством 1 тыс. руб. с признаками подделки, мобильные телефоны и банковские карты. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, в крупном размере», — говорится в сообщении.
Гражданин, обвиняемый в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тыс., задержан в Екатеринбурге 3 июня 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Следствием установлено, что поддельные банковские билеты, изготовленные с высокой степенью достоверности, сбывались обвиняемыми на территории нескольких населенных пунктов Свердловской области.
В ходе расследования гражданину 1968 года рождения вменено пять эпизодов, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
В отношении других трех обвиняемых следствием доказана причастность к девяти аналогичным преступлениям. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
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