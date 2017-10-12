ММК нарастил производство товарной продукции

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) представило операционные результаты по итогам 9 месяцев 2017 года. Общее производство стали в Группе ММК в январе-сентябре составило 9 млн 569 тыс. т., что на 1,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Общий уровень использования сталеплавильных мощностей на главном участке в Магнитогорске (за исключением планового обслуживания) за 9 месяцев 2017 года превысил 93%. В III квартале загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки составила примерно 95%.Объем поставок готового проката за 9 месяцев 2017 года (без учета продаж внутри Группы) составил 8 млн 759 тыс. т. (рост на 1,2% к прошлогодним показателям).В Группе ММК производство стали HVA в январе-сентябре 2017 года выросло на 1,9% в годовом исчислении и составило 4 млн 046 тыс. т. Доля продукции HVA в общем объеме производства увеличилась до 46,2%.Добыча угольного концентрата ММК за 9 месяцев 2017 года составила 1 млн 965 тыс. т. (минус 8% к прошлому году). Выпуск чугуна в январе-сентябре вырос на 3,1% (до 7 млн 509 тыс. т.).В III квартале 2017 года Группе ММК также удалось продемонстрировать позитивные операционные результаты.Производство стали составило 3 млн 321 тыс. т. (плюс 4,4% к уровню II квартала 2017 года). Общая отгрузка товарной продукции (за вычетом внутренних оборотов) — 3 млн 175 тыс. т. (плюс 10,2% ко II кварталу 2017 года). Выпуск стали HVA за III квартал 2017 года — 1 млн 445 тыс. т. (плюс 12,2% ко II кварталу 2017 года). Доля такой продукции в общем объеме производства выросла до 45,5%. Производство угольного концентрата ММК-Уголь в июле-августе 2017 года составило 658 тыс. т. Это на 5,9% ниже уровня прошлого квартала.Рост деловой активности на внутреннем рынке в III квартале 2017 года относительно II квартала позволил нарастить объемы реализации в данном направлении на 19,5%, а долю внутренних продаж — до 80,4% (74,8% во II квартале 2017 года).«Высокий уровень спроса на внутреннем рынке в III квартале 2017 года позволил полностью распродать сезонные запасы высокомаржинальной продукции, что обеспечило существенный приток денежных средств из оборотного капитала», — говорится в сообщении Группы ММК.Также предприятие представило прогнозы своих операционных результатов в краткосрочной перспективе.Ожидается, что рост объемов реализации, улучшение структуры реализуемого сортамента и снижение затрат на основные сырьевые ресурсы приведут к значительному улучшению показателя EBITDA (прибыль до вычета налогов) Группы за прошедший квартал.Приток денежных средств из оборотного капитала окажет дополнительную поддержку свободному денежному потоку компании.В IV квартале 2017 года менеджмент ММК ожидает незначительное сокращение объемов реализации товарной металлопродукции на фоне сезонного замедления деловой активности на основных рынках компании.Отметим, что акции Группы ММК после публикации сильных операционных результатов продолжают дорожать. 11 октября стоимость ценных бумаг компании выросла на 0,91% (до 45,03 руб. за одну акцию). За последние три месяца акции комбината прибавили в цене 25%.