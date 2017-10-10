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Доходы бюджета Свердловской области за 9 месяцев 2017 года выросли на 13,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. Доходы бюджета Свердловской области за 9 месяцев 2017 года составили 156 млрд руб., что на 13,6 млрд руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики Среднего Урала.



Расходы областного бюджета составили 149 млрд руб. Профицит составил порядка 7 млрд руб., что позволило областному бюджету осуществить частичное досрочное погашение кредитов.



Как сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, налоговые поступления в бюджет возросли в основном за счет роста поступлений по четырем налогам: на прибыль организаций, на имущество организаций, на доходы физических лиц, а также по упрощенной системе налогообложения.



«По поступлению доходов бюджета можно судить об устойчивости экономики Среднего Урала, так как практически все налоги, за исключением налога на прибыль организаций, исчисляются по результатам работы в текущем финансовом году. Налог на прибыль организаций многие крупные налогоплательщики уплачивают по системе «авансовых» платежей, когда налог исчисляется по результатам работы за предшествующий квартал, а по завершению финансового года производится перерасчет. Поэтому высокое поступление по налогу на прибыль в текущем году во многом обусловлено высокими темпами роста прибыли прибыльных организаций в 2016 году», — пояснила Галина Кулаченко.



Учитывая итоги исполнения бюджета по доходам, а также прогнозы крупных налогоплательщиков, Минфин Свердловской области готовит законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года. Предусматривается увеличение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, а также увеличение расходов региональной казны.

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