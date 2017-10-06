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Администрация Екатеринбурга планирует до 2021 года снести почти 1,8 тыс. гаражей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге планируется до 2021 года снести 1 тыс. 794 металлических гаража. Об этом говорится в постановлении администрации города.



В 2017 году в уральской столице предполагается снести 472 гаража, которые находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в 2018 году — 440 гаражей, в 2019 и 2020 годах — по 441 гаражу.



Также в Екатеринбурге предполагается до 2021 года ликвидировать не менее 600 объектов мелкорозничной торговли и временных сооружений, расположенных на несанкционированных автостоянках (150 единиц ежегодно).

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