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Администрация Екатеринбурга планирует до 2021 года снести почти 1,8 тыс. гаражей
6 октябрь 2017 (11:52)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге планируется до 2021 года снести 1 тыс. 794 металлических гаража. Об этом говорится в постановлении администрации города.
В 2017 году в уральской столице предполагается снести 472 гаража, которые находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в 2018 году — 440 гаражей, в 2019 и 2020 годах — по 441 гаражу.
Также в Екатеринбурге предполагается до 2021 года ликвидировать не менее 600 объектов мелкорозничной торговли и временных сооружений, расположенных на несанкционированных автостоянках (150 единиц ежегодно).
В 2017 году в уральской столице предполагается снести 472 гаража, которые находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в 2018 году — 440 гаражей, в 2019 и 2020 годах — по 441 гаражу.
Также в Екатеринбурге предполагается до 2021 года ликвидировать не менее 600 объектов мелкорозничной торговли и временных сооружений, расположенных на несанкционированных автостоянках (150 единиц ежегодно).
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