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В Екатеринбурге до конца года проверят антитеррористическую защищенность 16 гостиниц

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге в 2017 году на предмет антитеррористической защищенности будет обследовано 16 гостиниц. Об этом сообщил председатель комитета по бытовому обслуживанию администрации города Максим Афанасьев на заседании антитеррористической комиссии.



«Отелям и хостелам для получения паспорта антитеррористической защищенности необходимо будет установить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заключить соглашения с лицензированным частным охранным предприятием, иметь достаточное количество парковочных мест и другое», — отметил М. Афанасьев.



Отметим, что 5 октября 2017 года из-за анонимных сообщений о лжеминировании из школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Ранее, 29 сентября, по этой же причине было эвакуировано более 70 объектов.

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