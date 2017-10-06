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В Екатеринбурге до конца года проверят антитеррористическую защищенность 16 гостиниц
6 октябрь 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Екатеринбурге в 2017 году на предмет антитеррористической защищенности будет обследовано 16 гостиниц. Об этом сообщил председатель комитета по бытовому обслуживанию администрации города Максим Афанасьев на заседании антитеррористической комиссии.
«Отелям и хостелам для получения паспорта антитеррористической защищенности необходимо будет установить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заключить соглашения с лицензированным частным охранным предприятием, иметь достаточное количество парковочных мест и другое», — отметил М. Афанасьев.
Отметим, что 5 октября 2017 года из-за анонимных сообщений о лжеминировании из школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Ранее, 29 сентября, по этой же причине было эвакуировано более 70 объектов.
«Отелям и хостелам для получения паспорта антитеррористической защищенности необходимо будет установить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заключить соглашения с лицензированным частным охранным предприятием, иметь достаточное количество парковочных мест и другое», — отметил М. Афанасьев.
Отметим, что 5 октября 2017 года из-за анонимных сообщений о лжеминировании из школ Екатеринбурга эвакуировали около 7,5 тыс. человек. Ранее, 29 сентября, по этой же причине было эвакуировано более 70 объектов.
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