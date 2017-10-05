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Свердловский арбитраж эвакуировали из-за «заминированного» Hyundai Accent

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Екатеринбурге неизвестные позвонили владельцу Hyundai Accent и сообщили о том, что его автомобиль заминирован.



Из-за этого пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей Арбитражного суда Свердловской области, рядом с которым был припаркован автомобиль. Об этом сообщает сообщество «Типичный Екатеринбург» в социальной сети.



По данным сообщества, полицейские уже досмотрели автомобиль и не обнаружили в нем взрывчатых веществ.



Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попросил общественность не волноваться: оснований полагать, что людям и учреждениям грозит реальная опасность, нет. Более подробно прокомментировать ситуацию он пообещал по итогам начавшейся проверки.



Напомним, в прошлую пятницу, 29 сентября, в Екатеринбурге прошла волна ложных звонков о минировании. Тогда пришлось эвакуировать около 150 зданий.

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