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В Невьянске без холодной воды остались жители нескольких центральных улиц
3 октябрь 2017 (17:18)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Невьянская городская прокуратура организовала проверку по факту приостановления холодного водоснабжения для части потребителей, проживающих в Невьянске.
По предварительной информации, 2 октября 2017 года рабочие подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт улицы Ленина в Невьянске, засыпали канализационный колодец асфальтом, что повлекло неисправность системы водоотведения.
«Для устранения возникшей аварийной ситуации временно приостановлено холодное водоснабжение у потребителей, проживающих по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов. Проводятся необходимые ремонтные работы на магистральном канализационном коллекторе. По предварительной оценке, завершение работ запланировано 3 октября», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку по указанному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению нормативных сроков при устранении аварийной ситуации, обеспечению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными услугами.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По предварительной информации, 2 октября 2017 года рабочие подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт улицы Ленина в Невьянске, засыпали канализационный колодец асфальтом, что повлекло неисправность системы водоотведения.
«Для устранения возникшей аварийной ситуации временно приостановлено холодное водоснабжение у потребителей, проживающих по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов. Проводятся необходимые ремонтные работы на магистральном канализационном коллекторе. По предварительной оценке, завершение работ запланировано 3 октября», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку по указанному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению нормативных сроков при устранении аварийной ситуации, обеспечению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными услугами.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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